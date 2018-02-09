المتحدث العسكري المصري: رفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عمليات باتجاهات استراتيجية

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، حالة التأهب القصوى في الجيش والشرطة، لتنفيذ عملية شاملة لمكافحة الإرهاب بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف الرفاعي، في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط: "قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".

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ونشر المتحدث العسكري المصري فيديو بشأن العملية الشاملة للقوات المسلحة فى سيناء 2018 على صفحته على "فيسبوك" لمواجهة شاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، والطريق الصحراوي غرب وادي النيل، وإجراء مناورات استراتيجية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، لتطهير المناطق التي يوجد بها بؤر إرهابية.



