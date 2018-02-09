رد فعل مؤثر للملك سلمان بعد مشهد "المؤسس" في الجنادرية (صور+فيديو)

حضر الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح مهرجان "الجنادرية" بنسخته الـ32، أمس الأربعاء، ليشاهد مقطعا من أوبريت "أئمة وملوك" الذي تم عرضه في حفل الافتتاح.

الأوبريت التي حملت الكثير من المشاعر المؤثرة بنفس الملك السعودي الذي لم يستطع تمالك نفسه عند مشاهدة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، ماثلا أمامه في لقطة تمثيلية ضمن فقرات الأوبريت، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

لتلقى هذه الصور صدا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

خادم الحرمين الملك سلمان يبكي عند ظهور صورة والده أمامه ، رحم الله الموّحد. pic.twitter.com/SiQg86ZExv — عبّدالإله (@Disaster__8) ٨ فبراير، ٢٠١٨

اللوحة التثميلية اللافتة التي ظهر فيها المللك المؤسس والتي جسدها الممثل عبد الله الأحمري، الذي قال في حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر":

"تشرفت بأداء دور شخصية الملك عبد العزيز، أمام والدنا خادم الحرمين الشريفين".