الجيش التركي يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصر المنظمات الإرهابية إلى 1062 في عملية عفرين

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى المنظمات الإرهابية في إطار عملية غصن الزيتون إلى 1062، وذلك بعد القضاء على 34 منهم أمس الخميس.

أنطاكيا- سبوتنيك . وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها: "بعد تحييد 34 عنصرا من منظمات وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي و"داعش" الإرهابية، أمس الخميس، ارتفعت حصيلة قتلى المنظمات الإرهابية إلى 1062 منذ بدء المعركة".

كما أشار البيان إلى تدمير 19 هدفا تابعا للتنظيمات الإرهابية بينها ملاجئ ومآوي ومستودعات أسلحة ومرابض أسلحة في غارات نفذها سلاح الجو التركي.

وكان الجيش التركي أعلن، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى وحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" إلى 1028 منذ بدء عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وكان الجيش التركي أعلن عن مقتل جنديين اثنين في قصف صاروخي وقذائف هاون على جنوب غرب ناحية بلبل وجوار منطقة المسك التابعتين لمدينة عفرين، في حين ذكرت وسائل إعلام تركية أن الهجمات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 11 آخرين.

وتقول وسائل إعلام تركية أن عدد قتلى الجيش التركي بلغ 17 جنديا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" فيما أكدت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش التركي تكبد خسائر كبيرة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين حيث تم نقل عشرات الجنود المصابين إلى المستشفى إثر

انفجار استهدف القوات التركية في منطقة عفرين.

وقالت المصادر إن إدارة المستشفى الحكومي اضطرت للحد من استقبال المرضى في الأيام الماضية بسبب ارتفاع عدد الجنود المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى.