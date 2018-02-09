القوات الجوية المصرية تستهدف بؤرا وأوكارا إرهابية في شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري أن القوات الجوية المشاركة في "خطة لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية"، بدأ تنفيذها اليوم الجمعة، حيث استهدفت "بؤرا وأوكارا إرهابية" في محافظة شمال سيناء.

© AP Photo/ Ahmed Abd El Latif بيان من الجيش المصري بشأن آخر تطورات الوضع في شمال سيناء

وأضاف المتحدث العسكري المصري، في (البيان رقم 2) حول العملية، أن القوات البحرية وقوات حرس الحدود تشارك أيضا في تنفيذ الخطة التي بدأها الجيش بمشاركة الشرطة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث في البيان: "قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية في شمال ووسط سيناء".

وتابع: "كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري، بهدف قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا إجراءات التأمين للمجرى الملاحي لقناة السويس، وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية".

وذكر التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية.