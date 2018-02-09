الملك عبد الله: محمد بن زايد جعل الإمارات مثلا يحتذى به

وتابع: "سعدت بلقاء أخي الشيخ محمد بن زايد الذي لا تنقطع جهوده المباركة لرفعة شعبه ووطنه، حتى أصبحت الإمارات مثالا يحتذى به عالميا".
وأضاف: "الشيخ محمد أخ لي ولكل أردني، وقائد عربي نعتز به".
واختتم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء 7 فبراير/ شباط، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متوجها إلى باكستان، التي يزورها، اليوم الجمعة.
نعتز بدولة الإمارات العربية الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وأخوية راسخة وعميقة، وسعدت بلقاء أخي الشيخ محمد بن زايد الذي لا تنقطع جهوده المباركة لرفعة شعبه ووطنه حتى أصبحت الإمارات مثالا يحتذى به عالميا. الشيخ محمد أخ لي ولكل أردني، وقائد عربي نعتز به @MohamedBinZayed pic.twitter.com/pSsSFE7XsK— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 8, 2018
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