الملك عبد الله: محمد بن زايد جعل الإمارات مثلا يحتذى به

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بدور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، في جعل الإمارات مثلا يحتذى به بين دول العالم.

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU ملك الأردن يتوجه إلى الإمارات في جولة خارجية تشمل باكستان

وكتب على "تويتر": "إن دولة الإمارات العربية الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وأخوية راسخة وعميقة".

وتابع: "سعدت بلقاء أخي الشيخ محمد بن زايد الذي لا تنقطع جهوده المباركة لرفعة شعبه ووطنه، حتى أصبحت الإمارات مثالا يحتذى به عالميا".

وأضاف: "الشيخ محمد أخ لي ولكل أردني، وقائد عربي نعتز به".

واختتم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء 7 فبراير/ شباط، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متوجها إلى باكستان، التي يزورها، اليوم الجمعة.