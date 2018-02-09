الجيش السوري يستعيد المنطقة الممتدة من جنوب شرق خناصر إلى غرب سنجار

يشار إلى أن الجيش الجيش السوري وسع من نطاق سيطرته على أرياف حماة الشمالي الشرقي، وحلب، وإدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.
وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن "الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي ورسم البرجس و خيرية كبيرة وصغيرة والعزيزية وجدوعة شمالية وجنوبية والبارودية ومسعدة وحوى ونجم الزهور وجب الرمان والنحليبية وطلفاح وأخو حسن وعليص والدك والمسلوخية والصالحية وملولح وحومة وزاعل ورسم الصدف ورسم التباير ورسم الجاسم ورسم المزارع ودلا واللويبدة في أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي".
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