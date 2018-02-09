الجيش السوري يستعيد المنطقة الممتدة من جنوب شرق خناصر إلى غرب سنجار

أفاد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري أنهى أي وجود لتنظيم "داعش" الإرهابي، في المنطقة الممتدة من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف ادلب إلى شمال السعن بريف حماة.

© Sputnik. Sergey Rusanov الجيش السوري يستخدم آلية ضخمة في ريف دمشق

دمشق — سبوتنك . وقال القائد الميداني اليوم الجمعة للوكالة: " الجيش السوري طهّر الجيب المحاصر بأرياف حلب وإدلب وحماة بعد أن بسط سيطرته على كامل مساحة الجيب المحاصر الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا لشمال السعن بريف حماه بمساحة تزيد عن 1100 كم مربع".

يشار إلى أن الجيش الجيش السوري وسع من نطاق سيطرته على أرياف حماة الشمالي الشرقي، وحلب، وإدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن "الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي ورسم البرجس و خيرية كبيرة وصغيرة والعزيزية وجدوعة شمالية وجنوبية والبارودية ومسعدة وحوى ونجم الزهور وجب الرمان والنحليبية وطلفاح وأخو حسن وعليص والدك والمسلوخية والصالحية وملولح وحومة وزاعل ورسم الصدف ورسم التباير ورسم الجاسم ورسم المزارع ودلا واللويبدة في أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي".