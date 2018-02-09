مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداءات بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق وحلب

© AFP 2018/ Louai Beshara 3 قتلى و8 إصابات في سقوط قذائف على حي باب توما بدمشق القديمة

وذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب بأن "إرهابيين يتحصنون في الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفتين صاروخيتين ساحة القلعجي بحي شارع النيل في المحافظة ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة شخص آخر بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية".

يشار إلى أن التنظيمات الإرهابية اعتدت بالقذائف، في الثاني من شهر شباط/ فبراير الحالي، على حي السليمانية حيث سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى سبقها بنحو أسبوعين اعتداء بالقذائف على روضة "براعم الطفولة" في شارع النيل ما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر عامين وسائق وإصابة ثلاث معلمات بجروح إصابة إحداهن خطيرة.

وفي العاصمة دمشق، أصيب مدنيان اثنان بجروح متفاوتة جراء استمرار المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية بخرقها اتفاق منطقة "خفض التصعيد" عبر استهدافها الأحياء السكنية في دمشق بالقذائف.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة "سانا" أن

مجموعات مسلحة واصلت اعتداءاتها على منازل الأهالي بدمشق مستهدفة بخمس قذائف حي العباسيين ما أسفر عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة اعتدت أيضا بقذيفة على منطقة الزبلطاني ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وردا على الاعتداءات ذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.