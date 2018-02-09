مصرع قادة ميدانيين في "أنصار الله" بمعارك شمال الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة بالتحالف العربي، مقتل 5 من قادة مسلحي جماعة "أنصار الله" خلال معارك عنيفة شمال محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" اليوم الجمعة، إن "أكثر من 30 مسلحاً من أنصار الله قتلوا خلال التصدي لمحاولة تقدمها باتجاه وادي سلبة والقعشان في مديرية برط

العنان بينهم 5 من القيادات الميدانية هم القيادي المكنى أبو روح الله مشرف جبهة برط، والقيادي أبو جهاد الحمزي مشرف الأمن الوقائي في الجوف والقيادي أبو مرتضى مسؤول كتيبة مهندسي الألغام في جبهة برط، والقيادي المكنى أبو بدر زرع مشرف منطقة الشعف، إضافة إلى قيادي يدعى محسن محمد الغريبي والمكنى أبو علوي الرعوي مشرف مربع في مديريات برط".

وأضاف أن "طيران التحالف ساند قوات الرئيس هادي في التصدي للهجوم بشن غارات، أعطبت 5 آليات قتالية لمسلحي أنصار الله".

وكان مصدر ميداني أفاد، أمس الخميس، بمقتل وإصابة نحو 30 شخصا من قوات الجيش اليمني، بينهم قيادات ميدانية، إثر مواجهات مع مسلحي أنصار الله "الحوثيين في مدينة الجوف.