آلاف الفلسطينيين يتظاهرون للجمعة العاشرة تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

انطلق آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بتظاهرات ومسيرات للجمعة العاشرة على التوالي، تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

رام الله — سبوتنيك. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وعند حدود قطاع غزة.

© REUTERS/ AMMAR AWAD إسرائيل تقرر تمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع عند مدخل البيرة الشمالي قرب مستوطنة بيت إيل، في حين أصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق في بلدة العيساوية في القدس.

وأغلقت قوات الجيش الأسرائيلي مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأعلنت البلدة منطقة عسكرية مغلقة بعد اندلاع بين أهالي البلدة والقوات الإسرائيلية التي أمطرتهم بالغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، وقعت مواجهات بين أهالي قطاع غزة وقوات الجيش الأسرائيلي قرب حدود قطاع غزة في المنطقة المعروفة باسم ناحل عوز.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت الفلسطينين في الضفة الغربية إلى التظاهر والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس والاحتكاك، في حين دعت حركة حماس أهالي غزة للخروج بمسيرات تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.