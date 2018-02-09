البشير يهدد بضرب "القطط السمان" (فيديو)

أدلى رئيس الجمهورية السودانية، عمر البشير، بتصريحات جديدة، هدد فيها بضرب "القطط السمان"، خلال كلمة في مدينة بورتسودان (شمال شرقي السودان على ساحل البحر الأحمر).

وبحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية هدد البشير، أمام جمع عسكري، باتخاذ إجراءات قاسية بحق المستثمرين في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا "المضي إلى آخر الشوط في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية".

وقال: "القطط السمان اللي يمصوا دم الشعب السوداني بندخلهم جحورهم (…) نقول للناس اللي بيتاجروا في الأزمات ويحاولوا يمصوا دم الشعب السوداني بدينا إجراءت أولية ولو ما جابت نتيجة عندنا دواء تاني"، بحسب "الراكوبة".

وقال البشير إن الدولة عازمة على قطع الطريق أمام المتربصين والمتاجرين ومروجي الأزمات بين الشعب السوداني، متوعدا بمزيد من القرارات الاقتصادية لمواجهة المضاربين في العملة من أجل دولارات، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.

وأضاف لدى مخاطبته اللقاء النوعي، الذي ضم الفعاليات السياسية ورموز المجتمع بالولاية، أن هناك من يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصالح الوطنية، وأمن واستقرار البلاد.

وحمّل الرئيس السوداني المقاطعة الأمريكية مسؤولية تدمير القطاعات الحيوية في السودان، على رأسها السكة الحديد، ودعا البشير الأحزاب السياسية إلى وحدة الصف لتنمية البلاد، لافتاً إلى أن الحصار الاقتصادي أسهم في تعطيل الإنتاج.