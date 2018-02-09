قتيل و37 مصابا بانفجار مزدوج بمسجد في بنغازي الليبية

قال مسعفون إن شخصا قتل وأصيب 37 بانفجار مزدوج داخل مسجد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا اليوم الجمعة.

© AFP 2018/ Abdullah Doma 40 جريحا وصلوا المستشفى عقب التفجير الانتحاري في مسجد بمدينة بنغازي

وقال سكان محليون إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة. بينما ذكر مصدر عسكري يبدو أن الانفجار نفذ عن بعد باستخدام هاتف محمول. بحسب ما نقلته "رويترز".

وقبل ساعات وردت أنباء عن أن انفجارا ضرب مسجد "أبو هريرة" في منطقة الماجوري في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الجمعة.

ووصل أكثر من 40 جريحا إلى مستشفى الجلاء في المدينة عقب التفجير الذي قيل إنه "انتحاري".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوقوع تفجير انتحاري داخل أحد مساجد مدينة بنغازي، مما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى.

وقال المراسل إن "انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري، مما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حصيلة نهائية لعدد الجرحى حتى الآن".

يشار إلى أنه قبل أسبوعين، لقي نحو 35 شخصا مصرعهم في انفجار مزدوج في أحد المساجد في نفس المدينة.