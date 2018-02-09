ارتفاع الحصيلة الأولية لتفجير بنغازي إلى 42 جريحا

وصل عدد جرحى انفجار مسجد أبو هريرة بمنطقة الماجوري في بنغازي إلى 42 جريحا، وأشارت مصادر أمنية إلى أن عبوات ناسفة زرعت داخل مكيفات المسجد.

© REUTERS/ ESAM OMRAN AL-FETORI قتيل و37 مصابا بانفجار مزدوج بمسجد في بنغازي الليبية

بنغازي — سبوتنيك . قال مصدر طبي، بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "المستشفى استقبل 42 جريحا تتفاوت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة ولا وجود لوفيات حتى الآن، كحصيلة أولية للهجوم الإرهابي على مسجد أبو هريرة في بنغازي".

وأكد مسؤول المكتب لإعلامي لجهاز المباحث العامة بنغازي أنيس الورشفاني، في بيان، أنه "حسب تقرير قسم الفنية وكشف المفرقعات التابع للجهاز كانت هناك عبوتين ناسفتين وزن الواحدة تقريبا 750 غرام تمت زراعتهما في المكيفات داخل المسجد".