الشرطة المصرية: مقتل 3 مسلحين من حركة "حسم" الإرهابية

وأشار البيان إلى "رصد قطاع الأمن الوطني صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة "حسم" إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد".
وأضح البيان أنه "تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة المشار إليها في سبع محافظات، ومداهمة أوكار اختبائهم مما أسفر عن ضبط 14 منهم".
وتابع البيان "باستمرار ملاحقة عناصر الحركة الهاربين أكدت المعلومات اتخاذ عدد منهم من إحدى الشقق السكنية في القاهرة وكرا للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، حيث تم مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النار معهم مما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر".
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