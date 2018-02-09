الشرطة المصرية: مقتل 3 مسلحين من حركة "حسم" الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 مسلحين ينتمون لحركة "حسم" الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في القاهرة، وضبط 14 عنصرا آخرين بحوزتهم أسلحة وذخائر، وذلك أثناء مداهمات في عدة محافظات.

© AFP 2018/ Said Khatib مقتل 3 من الشرطة المصرية في هجوم على فرع البنك الأهلي وسط سيناء

وأضافت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع " فيسبوك "، أنه تنفيذ المداهمات "في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته".

وأشار البيان إلى "رصد قطاع الأمن الوطني صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة "حسم" إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد".

وأضح البيان أنه "تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة المشار إليها في سبع محافظات، ومداهمة أوكار اختبائهم مما أسفر عن ضبط 14 منهم".

وتابع البيان "باستمرار ملاحقة عناصر الحركة الهاربين أكدت المعلومات اتخاذ عدد منهم من إحدى الشقق السكنية في القاهرة وكرا للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، حيث تم مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النار معهم مما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر".