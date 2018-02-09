لبنان: سيكون هناك تنقيب كامل في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل

قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط، إنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.