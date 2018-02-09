قتيل و62 مصابا ضمن حصيلة تفجير مسجد أبو هريرة في بنغازي

قتل شخص وأصيب 62 آخرون جراء تفجير وقع في أحد مساجد مدينة بنغازي الليبية، وذلك في أحدث أرقام رسمية عن حصيلة التفجير الذي حدث اليوم الجمعة.

© AFP 2018/ Abdullah Doma ارتفاع الحصيلة الأولية لتفجير بنغازي إلى 42 جريحا

بنغازي — سبوتنيك . قالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي فاديا البرغثي، لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية اليوم الجمعة، أن "المستشفى استقبل قتيلا واحدا يدعى خالد القذافي و62 جريحا، جراء تفجير مسجد أبو هريرة"، الواقع بين منطقة الماجوري وشارع سيدي عبد الجليل في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وأشارت أن المصابين

"جروحهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة".

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز المباحث العامة في بنغازي أنيس الورشفاني، في بيان، أنه "حسب تقرير قسم الفنية وكشف المفرقعات التابع للجهاز كانت هناك عبوتين ناسفتين وزن الواحدة تقريبا 750 غرام تمت زراعتهما في المكيفات داخل المسجد".