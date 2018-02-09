آخر إحصائية للإصابات والأضرار البشرية والمادية في القصف التركي على عفرين

ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية التركية المتواصلة على منطقة عفرين السورية لليوم الـ22 على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN أردوغان يعلن أن تركيا ستتصرف في إدلب كما فعلت في عفرين

أفادت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية " سانا " بأن "قوات النظام التركي" حولت مخيم أطمة جنوب قرية جنديرس بنحو 20 كيلومتر إلى مرابض للمدفعية ومدافع الهاون والرشاشات الثقيلة واستهدفت قرى قسطل خضرا وقسطل مقداد ودير صوان وأخجلة وشرقان ما أسفر عن إصابة مدني بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن مواطنة في الـ60 من عمرها أصيبت بجروح نتيجة اعتداء القوات التركية على مدينة عفرين. بحسب "سانا"

ولفتت الوكالة السورية إلى أن تدمير البنى التحتية والخدمية في منطقة عفرين يعد أحد أهداف "العدوان التركي" حيث دمرت هذه القوات خلال الأيام الماضية أجزاء من مدرسة ابتدائية في قرية ميدانكي ومركزا للهلال الأحمر في منطقة راجو ووقعت أضرار كبيرة في مضخة المياه التي تغذي مدينة عفرين ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية وصحية.

وتسببت العمليات العسكرية التركية المتواصلة منذ الـ20 من الشهر الماضي على منطقة عفرين بمقتل وإصابة أكثر من 500 مدني نتيجة استهدافه المنازل والبنى التحتية والمرافق العامة.