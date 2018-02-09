تسجيل
17:18 09 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عناصر من جماعات مسلحة سورية مشاركة في عملية غصن الزيتون في عفرين السورية

    صحيفة تكشف "الدافع الخفي" وراء الضربة الأمريكية في سوريا

    © AP Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    "دافع خفي"، هذا ما تحدثت عنه تقارير صحفية أمريكية، بحثا عن السبب الحقيقي وراء الضربة الأمريكية التي شنتها مؤخرا في سوريا.

    وزارة الدفاع الروسية
    © Sputnik. Natalia Seliverstova
    الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الأمريكية في سوريا
    فقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن عملية "غصن الزيتون" التي شنتها تركيا، كانت "سببا رئيسيا" وراء تلك الضربة.

    ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، تأكيدهم أنهم رصدوا مقاتلين كانوا يقاتلون ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تركوا جبهة القتال، وانتقلوا لمواجهة القوات التركية في عفرين.

    وأرجع المسؤولون الضربة الأمريكية إلى ما وصفوه بـ"القلق من عملية غصن الزيتون ضد القوات الكردية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة".

    وتابعوا "تخشى الولايات المتحدة بصورة قوية من تفكك القوات الكردية التي تدعمها على الأرض".

    وتطرقت الصحيفة الأمريكية، إلى ما أطلقت عليه "الدافع الخفي" وراء تلك الضربة، والمتمثل في اكتشاف الولايات المتحدة مدى "هشاشة" قوات سوريا الديمقراطية، ما أثار شكوكا حول صعوبة حفاظ تلك القوات الكردية على تماسكها بعدما شارفت المعارك الكبيرة لقتال "داعش" على نهايتها.

    وقال جينفر كافاريلا، المتخصص في الشأن السوري بمعهد واشنطن للدراسات:

    "هذه النتيجة حتمية. اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية ساذجة عندما وضعت كل البيض في سلة واحدة خلال الحرب السورية، على أمل أن تبقى كافة الحروب الأخرى في سوريا بمعزل عن المعركة الرئيسية التي تتمنى الولايات المتحدة خوضها، لتجبر في النهاية على خوض معركة في غير أوانها".

    ونقلت الصحيفة الأمركيية عن مسؤول في البنتاغون "استبعد أن تقوم قواتنا بتطوير تلك العمليات"، مضيفا "عندما قلنا أن التوغل التركي في سوريا يمكن أن يكون مجرد إلهاء، فهذا الأمر هو ما يشبه الإلهاء الحقيقي".

    انظر أيضا:

    مقتل جندي تركي اليوم خلال عملية غصن الزيتون
    وزير الخارجية التركي: لا يوجد خلاف مع روسيا حول "غصن الزيتون"
    مقتل جندي تركي في هجوم بقذيفة هاون خلال عمليات "غصن الزيتون" شمالي سوريا
    تركيا تعلن اعتقال 573 شخصا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين
    تركيا: عملية "غصن الزيتون" أسفرت منذ بدايتها عن مقتل 10 جنود أتراك والقضاء على 932 مسلحا
    مقتل جنديين تركيين أحدهما في عملية "غصن الزيتون"
    روسيا تمنع تنفيذ عملية "غصن الزيتون"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, أخبار سوريا, أخبار تركيا, عملية "غصن الزيتون", غارات التحالف, قوات سوريا الديمقراطية, الجيش التركي, الجيش الأمريكي, تركيا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك