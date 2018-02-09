مبعوث قطري يحذر من كارثة ويطالب الجميع بالتعاون مع إسرائيل

دعا مسؤول قطري، المجتمع الدولي إلى إرسال مساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الظروف السيئة هناك يمكن أن تتطور إلى أعمال عنف جديدة.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON توجيه عاجل من أمير قطر بشأن غزة واتصال هاتفي مع هنية

قال محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يأمل في أن يشجع دعم بلاده للأراضى الفلسطينية، الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه الجهود.

كما سلط العمادي الضوء على طبيعة العلاقة مع إسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع قطر، قائلا: "عندما تريد القيام بأي عمل في غزة، يجب أن يمر عبر الإسرائيليين، فدون مساعدتهم لن يتم أي شيء".

وذكرت الوكالة أنه منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، كانت قطر لاعبا رئيسيا في جهود إعادة الإعمار المدعومة دوليا، وتحت إشراف العمادي، دفعت قطر مئات الملايين من الدولارات في مشاريع واسعة النطاق.

وحذر العمادي من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، وقال: "علينا أن نتوجه في أسرع وقت ممكن".

وقال العمادي إن العالم لا ينبغي أن يهمل غزة في الوقت الذي تتفاقم فيه النزاعات السياسية، مضيفا: "هذا جزء من جهودنا، العمل عن كثب مع إسرائيل، لمنع المزيد من التصعيد والحرب، نريد السلام في المنطقة، ومساعدة الشعب".

وأضاف أنه أقام علاقة ودية مع نظيره الإسرائيلي، الجنرال يواف موردخاي: لكنه قال إن الدوافع كانت عملية "لمساعدة شعب غزة، هذا هو هدفنا الوحيد".

وبموجب نظام تم إقراره بعد حرب عام 2014، يتم تسليم مواد إعادة الإعمار إلى غزة عبر معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل.

وتنسق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هذه المشروعات، ووافق مسؤولو الأمن الإسرائيلي على دخول المواد، تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من عدم وقوعها في أيدي المسلحين.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر وجه بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 33 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار)، أمس الخميس، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية أن هذه التوجيهات جاءت لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص، لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية.