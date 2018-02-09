تسجيل
18:55 09 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    دمار اليمن

    بعد أنباء الوساطة المصرية... تفاصيل الخطة السعودية الجديدة في اليمن

    © Sputnik. Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل خطة تنفذها المملكة العربية السعودية في اليمن خلال العام الجاري.

    قالت المصادر لـ"السياسة" إن "الخطة السعودية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تقديم الدعم المالي والاقتصادي وتوفير الدعم اللوجستي عبر الممرات البحرية والجوية، وأخيرا تهيئة فتح الموانئ والمعابر في اليمن أمام المساعدات".

    وأضافت أن "تنفيذ المحاور الثلاثة لخطة الإغاثة يتم عبر عدد من الآليات، على أمل تحقيق أهداف الخطة، وهي "تخفيف ومعالجة الأزمة الإنسانية في كل المناطق اليمنية، من دون تمييز، وضمان وصول المساعدات والسلع للمدن والمحافظات كافة".

    وأشارت إلى أن الخطة تستهدف "الحد من التهريب والابتزاز، اللذين يقوم بهما الحوثيون، وتعزيز ورفع كفاءة موانئ اليمن، لضمان انسيابية وصول المساعدات، وتعزيز قدرة اليمن على التصدير والتجارة عبر عدة موانئ".

    وأوضحت أنه على صعيد الدعم المالي والاقتصادي تتضمن الخطة تقديم 1.5 مليار دولار تغطي نحو 50 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

    وتتضمن الخطة "إنشاء جسر جوي إلى مأرب، وإيصال المساعدات الإنسانية من خلال ثلاثة معابر حدودية من المملكة إلى اليمن، وهي الطوار والخضراء والوديعة، كما تم تحديد 17 ممرا إنسانيا لضمان تسليم المساعدات للشعب اليمني بأمان". (اقرأ أيضا: الكشف عن مفاجأة في اليمن ورسالة عاجلة من ترامب إلى الملك سلمان).

    الحوثيون
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    "الأحمر" يخرج عن صمته ويكشف مفاجأة "أخطر من الحرب" في اليمن
    وبموجب الخطة سيتم نقل المساعدات من المملكة إلى محافظات صعدة والحزم وصنعاء، عبر منفذ الخضراء، كما سيتم نقل مساعدات إلى محافظات حجة وعمران وصنعاء، عبر منفذ الطوال وميناء الحديدة، فيما سيتم نقل المساعدات إلى تعز والحديدة، عبر ميناء المخا، وإلى تعز وإب وذمار وصنعاء عبر ميناء عدن، وإلى صنعاء وصعدة عبر مطار عدن.

    أما على صعيد تعزيز ورفع كفاءة موانئ اليمن فإن ميناء الحديدة، الخاضع للحوثيين، سيبقى مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية، فيما سيتم تحويل الوقود والشحنات التجارية الأخرى إلى عدن والمكلا والمخا، الخاضعة للقوات الشرعية.

    وفي إطار تعزيز كفاءة الموانئ، سيتم إيصال أربع رافعات لبرنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، وتركيبها في ميناء الحديدة، كما سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ عدن والمخا والمكلا، وذلك عن طريق أربع رافعات إضافية، منها اثنتان في المخا وواحدة في عدن ورابعة في المكلا.

    وبحسب الخطة سيتم "توفير المشتقات النفطية كتبرع من التحالف".

    يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على السلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارته إلى سلطنة عمان، وثيقة لحل الأزمة في اليمن سياسيا.

    ونقلت الجريدة عن مصدر خاص أن السيسي أطلع السلطان قابوس، على تفاصيل مبادرة تمهد لإنهاء الصراع في اليمن، وتسمح بإجراء محادثات سياسية بين الأطراف المتصارعة.

    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    سر لقاء السيسي وقابوس... تفاصيل اقتراح جديد على "أنصار الله"
    وقال المصدر إن "مصر تطمح إلى عرض وثيقة تتضمن مبادئ لحل الأزمة اليمنية، بينها وقف القتال والدخول في هدنة يعقبها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الخلافية".

    وأضاف أن "الوثيقة تلزم الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية، وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب، والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم".

    وذكر المصدر أن "مصر تقترح على الحوثيين ترك سلاحهم ودمجهم تدريجيا في صفوف قوات الجيش اليمني، موضحا أن الوثيقة المصرية المقترحة تسمح بإشراك أطراف دولية في المفاوضات بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة".

    وأشار المصدر إلى أن "القاهرة متمسكة بأن تكون جميع الاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة في اليمن مكتوبة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص على ضرورة تقريب وجهات النظر بين سلطنة عمان ودول الخليج، وإزالة أي خلافات في وجهات النظر، فضلا عن العمل معا على إنهاء الخلافات العربية العربية.

    انظر أيضا:

    اليمن... سقوط قتلى بينهم ناشطة حقوقية في مواجهات وغارات في تعز والحديدة
    اليمن... المجلس الانتقالي يجدد تمسكه بإقالة الحكومة
    آلاف من مرضى الكلى في اليمن مهددون بالموت بسبب افتقار الأدوية
    اليمن... مقتل 12 شخصا من "أنصار الله" في مواجهات غربي تعز
    الكلمات الدلالية:
    الحرب اليمنية, أخبار الحوثيين, أخبار اليمن, أخبار السعودية, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, الحكومة السعودية, السلطان قابوس, عبد الفتاح السيسي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك