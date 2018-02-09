ملك الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند تطورات القضية الفلسطينية

بحث العاهل الأردني مع رئيس الوزراء الهندي، اليوم الجمعة، تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

© REUTERS/ AMMAR AWAD ملك الأردن للولايات المتحدة: يجب بناء الثقة بعد قرار القدس

جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني "استقبل الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة، حيث جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات".

وتناول اللقاء "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وركز اللقاء على "أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حيث أكد الملك "أهمية الدور الذي تلعبه الهند في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي "حرص بلاده على توطيد التعاون مع الأردن"، لافتا إلى "أهمية الزيارة التي سيقوم بها الملك إلى الهند، لجهة تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".