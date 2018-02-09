إصابة 11 مدنيا نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة على أحياء سكنية في دمشق وجرمانا

أصيب 11 مدنيا بجروح جراء استمرار المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية في خرق اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" عبر استهداف الأحياء السكنية في دمشق وريفها بالقذائف.

© Photo/ SANA مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداءات بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق وحلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بأن ثلاث قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على حي الحمصي ومحيط جسر المشاة في جرمانا أسفرت عن إصابة خمسة مدنيين بجروح اثنان منهم في حالة حرجة.

بينما ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ"سانا" أن مجموعات مسلحة واصلت اعتداءاتها على منازل الأهالي بدمشق مستهدفة بخمس قذائف حي العباسيين ما أسفر عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة اعتدت أيضا بقذيفة على منطقة الزبلطاني واثنتين على منطقة القشلة بدمشق القديمة ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

كما استهدفت المجموعات المسلحة بعدد من قذائف الهاون حي الدويلعة السكني بعد ظهر اليوم ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين أحدهم إصابته خطيرة إضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة بالممتلكات ومنازل الأهالي. بحسب ما نقلته "سانا".

وفي السياق ذاته أخمد فوج إطفاء دمشق اليوم حريقا في حي الدويلعة ناجما عن اعتداءات المجموعات المسلحة بالقذائف.

وذكر قائد فوج إطفاء دمشق، العقيد علي حسن، في تصريح لـ"سانا" أن

قذيفة هاون سقطت على خزان للوقود المنزلي على سطح بناء سكني مكون من طابقين بحي الدويلعة ما أدى إلى انفجار الخزان ونشوب حريق وعناصر الأطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب وتجنيب البناء السكني وقاطنيه مخاطر الحريق.

وردا على الاعتداءات قامت وحدات من الجيش العربي السوري بتوجيه ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.