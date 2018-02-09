صالح يستنكر تفجير مسجد بنغازي ويطالب بمعاقبة الجناة

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بنغازي شرقي البلاد.

© REUTERS/ ESAM OMRAN AL-FETORI قتيل و62 مصابا ضمن حصيلة تفجير مسجد أبو هريرة في بنغازي

بنغازي- سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، في بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يستنكر ويندد بشدة العمل الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجد سعد بن عبادة في مدينة بنغازي ".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس النواب الليبي يقدم التعازي لعائلات الضحايا"، مضيفا أن "هذه الحادثة ما هي إلا سلسلة من الأعمال الإجرامية الإرهابية الشنعاء ضد أبرياء يؤدون صلاة الجمعة".

وطالب صالح "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمخابراتية والشرطة وكل جهات الاختصاص بتتبع من قام بهذه الجريمة النكراء والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم".

كما دعا سكان بنغازي وكل المدن والقرى الليبية "بالتعاون مع الأجهزة المختصة من الشرطة والأجهزة الأمنية والمخابراتية ومساندتها في هذه المرحلة حتى تتمكن من القبض على كل المجرمين والمخربين الذين سببوا في انتشار الجريمة والخراب والدمار والفوضى والإرهاب في البلاد".

كما طالب رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية وكل الجهات المختصة برفع درجة استعداد عملها في شأن محاربة الإرهاب والفوضى والتصدي بكل قوة لها والقبض عليهم وتقديم الجناة للعدالة.