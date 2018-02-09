الخارجية الليبية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك بعد تفجيرات بنغازي

طالب وزير الخارجية الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد الدايري، اليوم الجمعة 9 فبراير/شباط، المجتمع الدولي للتحرك بجدية لمواجهة المجموعات الإرهابية المتطرفة بعد العمل الارهابي، الذي استهدف مسجد سعد بن عيادة بمدينة بنغازي ظهر اليوم.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع عما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقال الدايري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك:

أدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به جماعات الاٍرهاب الأسود في بنغازي لتنال للمرة الثانية من حياة وأمن مصلين في بيوت الله.

وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن لليبيين أن يصمتوا على جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت في الست سنوات الأخيرة، في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وختم حديثه قائلا "لا تحرك محكمة الجنايات الدولية تجاهها ساكنا، لذلك ندعو القضاء الجنائي الدولي أن يقوم بمسؤولياته المنوطة به كاملة".

وكان شخصا قد قنل وأصيب 62 آخرون جراء تفجير وقع في أحد مساجد مدينة بنغازي الليبية، وذلك في أحدث أرقام رسمية عن حصيلة التفجير الذي حدث اليوم الجمعة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي فاديا البرغثي، لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية اليوم الجمعة، أن "المستشفى استقبل قتيلا واحدا يدعى خالد القذافي و62 جريحا، جراء تفجير مسجد أبو هريرة"، الواقع بين منطقة الماجوري وشارع سيدي عبد الجليل في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.