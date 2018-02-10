"قسد" تعتزم دراسة أي طلب لتسيلم إرهابيين بريطانيين من "داعش"

قال مسؤول كبير من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز اليوم الجمعة إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة لم تتلق طلبا من أي حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من إرهابيي تنظيم "داعش" لكنها ستدرس أي طلب إن حدث ذلك.

وقال ريدور خليل المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أي طلب من أي طرف دولي لتسليم السجينين لكن القوات ستدرس أي طلب، بحسب رويترز.

وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش شاركوا في استجواب البريطانيين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ بعد إلقاء القبض عليهما الشهر الماضي.

وكان مسؤول كردي قد قال، أمس الجمعة، إن أحد إرهابيين بريطانيين اثنين من تنظيم "داعش" يعرف عنهما لعب دور في تعذيب وقتل رهائن غربيين في سوريا كان يسعى للوصول إلى تركيا حين ألقي القبض عليه الشهر الماضي.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ وهما من بين أربعة إرهابيين اشتهروا باسم "البيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية.