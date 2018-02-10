وزير يمني أسبق: على المملكة استثناء مواطنينا من قرارات سعودة الوظائف

© Sputnik. Ahmed Abdelwahab اليمن... المجلس الانتقالي يجدد تمسكه بإقالة الحكومة

صنعاء — سبوتنيك . وأكد القربي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، وهو الأمين العام المساعد لتنظيم المؤتمر الشعبي العام، في تغريدة على" تويتر":

أن استثناء المغتربين اليمنيين من أي قانون يهدف إحلال السعوديين في المهن المختلفة في المملكة، قبل أن يكون موضوع استحقاق قانوني واحترام لحق الجوار والإنسان، فإن له أهمية استراتيجية لمستقبل العلاقة بين اليمن والسعودية تفرض على المملكة تقدير أوضاع اليمنيين وظروفهم واستثناءهم من قرارات سعودة الوظائف.

يذكر أن وزارة العمل السعودية أصدرت مؤخرا قرارات بحصر العمل في عدد كبير من المهن على السعوديين، وخاصة المرتبطة بأنشطة البيع في المحلات التجارية، وهي التي يعمل فيها قطاع كبير من العمالة اليمنية التي يقدر عددها بأكثر من مليوني عامل، وتمثل نسبة 20% من إجمالي العمالة الوافدة.

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أعلن أن السفارة السعودية أصدرت أكثر من 40 ألف تأشيرة عمل خلال 8 أشهر بواقع 5 آلاف تأشيرة شهريا.