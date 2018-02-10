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04:57 10 فبراير/ شباط 2018
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    محمد الدايري

    وزير الخارجية الليبي ينفي لقائه بأشخاص ينتحلون صفة دبلوماسيين تشاديين

    © AFP 2018/
    العالم العربي
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    ألقت السلطات الأمنية في ليبيا القبض على أشخاص من دولة تشاد ينتحلون صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية بليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء التقوا وزير الخارجية الليبي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، بصفتهم مكلفون من دولتهم بافتتاح القنصلية فيما نفى الدائري لقائهم.

    نفط
    © AFP 2018/
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    بنغازي — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الليبي للحكومة المؤقتة شرق البلاد لوكالة "سبوتنيك":

    أنا لم ألتقي هؤلاء أو بأي دبلوماسي من دولة تشاد وهذا الخبر لا أعلم به.

    وبدوره أعلن رئيس مركز شرطة البيضان 35 كلم جنوب أجدابيا الملازم محمد الفاخري لصحيفة بوابة الوسط الليبية أن "عناصر من مركز شرطة منطقة البيضان بالتعاون مع جهاز المباحث العامة ولجنة القبض وقسم المرور والتراخيص في مدينة أجدابيا الليبية شرق البلاد، قبضت على عصابة من ثلاثة أشخاص من حاملي الجنسية التشادية، ينتحلون صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية في ليبيا".

    وأكد الفاخري إن "ستة أشخاص تشاديين بينهم من يحمل صفة سفير وقنصل ببطاقات أثبات شخصية وإجراءات مزورة، التقوا وزير الخارجية بالحكومة الموقتة محمد الدايري، وعرفوا بأنفسهم وأبلغوه بأنهم مكلفون من دولتهم بافتتاح قنصلية لدولة تشاد في مدينة البيضاء شرق البلاد".

    وأضاف الفاخري للوسط الليبية بأن "الوزير الدايري، خاطب الدولة التشادية، للتأكد من هوية هؤلاء الأشخاص، وكان الرد إن الحكومة التشادية لم تقم بتكليف سفير بلادها بفتح قنصلية في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث لا وجود أساسا لسفارة تشادية في ليبيا حاليا، وإنما يوجد قنصل في العاصمة الليبية طرابلس".

    وأوضح أن "مديرية أمن بمدينة البيضاء قد تلقت تعليمات من وزارة الداخلية المؤقتة بشأن مداهمة منزل التشاديين الستة، بمدينة البيضاء، غير أن رجال الأمن لم يعثروا عليهم داخل المنزل، ثم تبين من خلال التحري توجههم إلى مدينة أجدابيا".

    وأكد الفاخري أنه "بعد عملية البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت عناصر أمنية القبض على المطلوبين بأحد المنازل في شارع إسطنبول بمدينة أجدابيا، إلا أنه بعد مداهمة المنزل، لم يكن بداخله سوى 3 من المطلوبين، اعترفوا خلال التحقيقات بما نسب إليهم، وذكروا أن الثلاثة الآخرين هربوا باتجاه الجنوب الليبي، وربما دخلوا الأراضي التشادية".

     

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