الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، إسقاطه طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا.

تل أبيب — سبوتنيك . كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا ، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.

وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: "المروحيات القتالية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من سوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية… ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي أهداف إيرانية في سوريا".

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النار على الطائرات الإسرائيلية، أثناء غاراتها الجوية.

لكن لم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه إذا ما كانت طائراته قد نفذت المهمة بنجاح، أم نجحت الدفاعات الجوية السورية في إيقافها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الجيش الإسرائيلي اعترض بنجاح من خلال مروحية حربية طائرة بدون طيار إيرانية أطلقت من سوريا واخترقت الأراضي الإسرائيلية".

وتابع "تم رصد القطعة الجوية في أنظمة الدفاع الجوي في مرحلة مبكرة حيث كانت تحت متابعة حتى إسقاطها".

ردًّا على ذلك قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في #سوريا.

الصافرات التي أطلقت في هضبة #الجولان ناتجة عن نيران سوريّة أطلقت باتجاه طائراتنا. الحادث لا يزال مستمرًا. pic.twitter.com/HyxSsHpoeU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2018

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ومضى "ردا على ذلك قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في سوريا"، مضيفا "الصافرات التي أطلقت في هضبة الجولان، ناتجة عن نيران سورية أطلقت باتجاه طائراتنا، الحادث لا يزال مستمرا".

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وقال كذلك "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، وسيتحرك بتصميم لمنع خرق سيادة دولة إسرائيل".

وأوضح أنه تم رصد انطلاق الطائرة من دون طيار من مطار تيفور في منطقة تدمر السورية، وتم استهداف عربة إطلاق الطائرات الإيرانية في سوريا، وتم تدمير الهدف بنجاح، على حد قوله.