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08:40 10 فبراير/ شباط 2018
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    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15

    إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.

    طائرة إسرائيلية
    © AP Photo/ Ariel Schalit
    الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد
    وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه تم إخلاء مقاتلة من طراز "إف-16" داخل الأراضي الإسرائيلية.

    وتابع " يتم إخلاء مقاتلة f16 من قبل طيارين اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".

    وجاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إسقاطه طائرة إيرانية بدون طيار، انطلقت من سوريا، وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أهداف إيرانية داخل سوريا، وردت الدفاعات الجوية السورية بقصف تلك الطائرات.

    وقال بدوره أدرعي

    "يعتبر الحادث هجوما إيرانيا على سيادة إسرائيل"، مضيفا "تجر إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي. ننظر ببالغ الخطورة الى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا. كل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار استهدف".

    وقال بدوره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "يمكنني ان أؤكد ان الطائرة سقطت في شمال إسرائيل، ولم ترد لنا معلومات عن سقوط ضحايا".

    ووفقا لبيانات أولية تمكن الطاقم من مغادرة الطائرة بأمان.

    هذا وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية خبر تحطم مقاتلة من طراز "إف —16"، شاركت في غارة جوية على الأراضي السورية.

    بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الغربية، جوناثان كونريكوس تأكيده أن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت المقاتلة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم إخلاء الطيارين بأمان من الطائرة.

     

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد
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