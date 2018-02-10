التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

نقل التليفزيون السوري، عن مصدر عسكري، تأكيده على استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

وقال التليفزيون السوري، بحسب وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية السورية ، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية في وقت سابق غارات على أهداف، زعمت أنها إيرانية، داخل سوريا، ردا على إسقاط إحدى المروحيات الإسرائيلية طائرة بدون طيار انطلقت من مطار عسكري في سوريا، بحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي.

© AP Photo/ Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد

وقال المصدر العسكري للتليفزيون السوري إن "العدوان الإسرائيلي، استهداف إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى".

وأشار نفس المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية أصابت أكثر من طائرة".