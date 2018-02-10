التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية في وقت سابق غارات على أهداف، زعمت أنها إيرانية، داخل سوريا، ردا على إسقاط إحدى المروحيات الإسرائيلية طائرة بدون طيار انطلقت من مطار عسكري في سوريا، بحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي.
وأشار نفس المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية أصابت أكثر من طائرة".
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