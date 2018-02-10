الصور الأولى لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية

تداول ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الصور الأولى لحطام المقاتلة الإسرائيلية التي سقطت في هضبة الجولان، بعد إن إستهدافها بنيران الدفاعات الجوية السورية.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

وبحسب الصور التي تم تداوله تظهر إحتراق الطائرة بالقرب من طريق سريع، وفي صورة أخرى تقوم سيارة الإطفاء بمحاولة إطفاء المقاتلة المشتعلة.

هذا ونقل التليفزيون السوري، عن مصدر عسكري، تأكيده على استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وقال التليفزيون السوري، بحسب وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية السورية، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.

إسرئيل تعترف بسقوط طائرتين في الجولان وشبعا pic.twitter.com/GkCl6YRMgm — Abu Hadi Sajed (@hadi_sajed) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

— راقي بطبعي (@HAH92277) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

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