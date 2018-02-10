الصور الأولى لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية

هذا ونقل التليفزيون السوري، عن مصدر عسكري، تأكيده على استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.
وقال التليفزيون السوري، بحسب وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية السورية، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.
إسرئيل تعترف بسقوط طائرتين في الجولان وشبعا pic.twitter.com/GkCl6YRMgm— Abu Hadi Sajed (@hadi_sajed) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
— راقي بطبعي (@HAH92277) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
— ابوعلي (@hasanafande) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
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