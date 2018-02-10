إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل... ونتنياهو يجتمع للرد على إسقاط "إف-16"

وقبل ساعات تحطمت طائرة إسرائيلية من طراز إف-16 في إسرائيل أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بدون طيار من سوريا.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل بالكامل.
وأفادت كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات أمنية، ويؤكد على اتخاذ الإجراءات المطلوبة عقب إسقاط طائرة "إف-16" الإسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة عقب حادث إسقاط طائرة حربية إسرائيلية، صباح اليوم السبت.
وأضافت القناة "استنفار أمني إسرائيلي كبير بعد إطلاق صافرات الإنذار داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان".
فيما أكدت قناة "آي 24" الإسرائيلية أنه "جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي شمال البلاد".
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