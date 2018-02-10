تسجيل
09:44 10 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقاء كلمة في مؤتمر صحيفة ديبلوماتيك جيروساليم بوست في القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل... ونتنياهو يجتمع للرد على إسقاط "إف-16"

    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، إن صفارات الإنذار انطلقت في مرتفعات الجولان.

    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا
    ولم يذكر بيان الجيش، الذي نقلته وكالة "رويترز"، مزيدا من التفاصيل.

    وقبل ساعات تحطمت طائرة إسرائيلية من طراز إف-16 في إسرائيل أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بدون طيار من سوريا.

    كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي شمالي إسرائيل بالكامل. 

    وأفادت كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات أمنية، ويؤكد على اتخاذ الإجراءات المطلوبة عقب إسقاط طائرة "إف-16" الإسرائيلية.

    وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة عقب حادث إسقاط طائرة حربية إسرائيلية، صباح اليوم السبت.

    إف- 16
    © Sputnik. Alexander Kovalev
    الصور الأولى لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية
    ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن نتنياهو أجرى اتصالات مع وزراء "الكابينت" لإطلاعهم بالتفاصيل.

    وأضافت القناة "استنفار أمني إسرائيلي كبير بعد إطلاق صافرات الإنذار داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان".

    فيما أكدت قناة "آي 24" الإسرائيلية أنه "جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي شمال البلاد".

     

    انظر أيضا:

    أمريكا تتوسط للتهدئة... تعليق رسمي لبناني على "الحرب مع إسرائيل"
    مبعوث قطري يحذر من كارثة ويطالب الجميع بالتعاون مع إسرائيل
    لبنان: سيكون هناك تنقيب كامل في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل
    صحيفة: إسرائيل توزع وثيقة "خطيرة جدا" تكشف عن بوادر حرب
    أفيخاي أدرعي: إسرائيل "عنوان الإنسانية"
    لبنان يؤكد أنه سيمنع إسرائيل من بناء الجدار الحدودي
    أول تعليق من السعودية على فتح أجوائها للطيران الهندي إلى إسرائيل
    نتنياهو: إسرائيل جاهزة لعقد محادثات مع الفلسطينيين فورا
    إسرائيل: اكتشاف حالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في القدس
    أبو ردينة: سياسات إسرائيل سبب العنف في المنطقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, أخبار سوريا, غارة إسرائيلية, إسقاط طائرة إسرائيلية, الجيش الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, الجولان, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك