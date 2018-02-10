أحد طياري "إف-16" الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية يتعرض لإصابات خطرة

أصيب أحد طياري سلاح الجو الإسرائيلي بجروح وصفت بالحرجة، عقب إسقاط طائرته "إف-16"، صباح اليوم السبت 10 فبراير/شباط، بنيران سورية.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

القدس — سبوتنيك . وذكر بيان للجيش الإسرائيلي "أصيب طيار من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطرة، نتيجة إخلاء طائرة سلاح الجو الحربية اليوم بشكل طارئ".

وأضاف البيان "تم نقل الطيار لتلقي العلاج"، مؤكدا "الحادث قيد التحقيق، وتم إخطار أسرة الطيار بذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إسقاطه طائرة بدون طيار إيرانية قادمة من سوريا، وشن غارات على أهداف إيرانية في مطار سوري بمنطقة تدمر، ولكن ردت الدفاعات الجوية السورية على تلك الغارة، وتمكن من إسقاط طائرة "إف-16" إسرائيلية.