رؤساء البرلمانات العربية يضعون وثيقة مشتركة لمكافحة الإرهاب

يشارك رؤساء البرلمان لـ 21 دولة عربية، اليوم السبت، في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

© AFP 2018/ MANDEL NGAN البرلمان العربي يعلق على الأحداث التي تشهدها السعودية

سبوتنيك. ويشارك في المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابرييل بالون، إضافة إلى رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر، وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، يرفعها رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ 29 على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.