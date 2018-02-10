الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفا سوريا وإيرانيا داخل الأراضي السورية

وأضاف الناطق ""لقد تعرضت المقاتلات لنيران مضادة، أسفرت عن تفعيل صافرات الإنذار في الساعة الأخيرة".
وأردف "الجيش الإسرائيلي يؤكد على التحرك بتصميم ضد أي اعتداء إيراني أو سوري لخرق السيادة الإسرائيلية، وجيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.
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