الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفا سوريا وإيرانيا داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، تنفيذه لغارات داخل سوريا قصفت 12 هدفا من بينها 4 أهداف مرتبطة بإيران.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

رام الله — سبوتنيك . وقال الناطق باسم للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 12 هدفا في سوريا منها 3 بطاريات للدفاع الجوي السوري، و4 أهداف مرتبطة بإيران".

وأضاف الناطق ""لقد تعرضت المقاتلات لنيران مضادة، أسفرت عن تفعيل صافرات الإنذار في الساعة الأخيرة".

وأردف "الجيش الإسرائيلي يؤكد على التحرك بتصميم ضد أي اعتداء إيراني أو سوري لخرق السيادة الإسرائيلية، وجيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.