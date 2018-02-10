المشاهد الأولى للحظة سقوط الطائرة الإسرائيلية التي استهدفها الجيش السوري (فيديو)

انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة الإسرائيلية التي تم استهدافها من قبل دفاعات الجيش السوري، اليوم السبت.

الفيديو يظهر لحظة سقوط المقاتلة الإسرائيلية، حيث يظهر بوضوح دخان أبيض يصعد من الطائرة، لحظة سقوطها.

BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8 — Behind The News (@Behind__News) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

BREAKING — Cleared for publication: A drone from Syria crossed into Israeli airspace and was intercepted by Israel. In response, Israel attacked Assad targets in Syria. The rockets fired at Northern Israel were anti-aircraft missiles from Syria. No injuries, no damage reported. pic.twitter.com/Cig5H57Rnj — Behind The News (@Behind__News) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

هذا وقد ذكر بيان للجيش الإسرائيلي "أن طيارا من جيش الدفاع الإسرائيلي أصيب بجروح خطرة، نتيجة إخلاء طائرة سلاح الجو الحربية اليوم بشكل طارئ".

وأضاف البيان "تم نقل الطيار لتلقي العلاج"، مؤكدا "الحادث قيد التحقيق، وتم إخطار أسرة الطيار بذلك".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، عن تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.

#عاجل خلال الحادث يتم اخلاء مقاتلة f16 من قبل طياريْن اثنين داخل الاراضي الاسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

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