الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرب عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا في مواجهة إسرائيل

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا بعد إسقاط طائرة "إف-16" من قبل المضادات الجوية السورية التب تصدت لهجوم من سلاح الجو الإسرائيلي.

رام الله — سبوتنيك. وجاء في بيان للمنظمة صدر اليوم السبت: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعبر عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتحيي جيشها الذي تمكّن فجر هذا اليوم من إسقاط طائرة اسرائيلية في إطار التصدي للإعتداءات الاسرائيلية".

ودعت الجبهة الشعبية "الجماهير العربية وقواها السياسية إلى دعم سوريا وشعبها وممارسة الضغوطات على الحكومات العربية المتواطئة والشريكة في مخططات إضعاف وتقسيم سوريا بالتوقف عن جرائمها هذه، وبالانتصار إلى سوريا العربية الموحدة".