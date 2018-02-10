الدفاعات السورية تسقط ستة صواريخ أطلقت على منطقة الكسوة بريف دمشق

أعلن مصدر ميداني سوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت، اليوم السبت، ستة صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف نقاطا للجيش السوري بريف دمشق الجنوبي.

© REUTERS/ AKHTAR SOOMRO المشاهد الأولى للحظة سقوط الطائرة الإسرائيلية التي استهدفها الجيش السوري (فيديو)

دمشق- سبوتنيك .وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الصواريخ الإسرائيلية الستة كانت تستهدف نقاطا للجيش السوري في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي".

وكان التلفزيون الرسمي السوري أكد صباح اليوم السبت أن "المضادات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد استهدف مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى والجنوبية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"،

متابعا أن "أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".

كما و أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد، في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".