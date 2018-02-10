الدفاعات السورية تسقط ستة صواريخ أطلقت على منطقة الكسوة بريف دمشق

وكان التلفزيون الرسمي السوري أكد صباح اليوم السبت أن "المضادات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد استهدف مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى والجنوبية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"،
متابعا أن "أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".
كما و أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد، في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".
#عاجل خلال الحادث يتم اخلاء مقاتلة f16 من قبل طياريْن اثنين داخل الاراضي الاسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد ان كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
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