أردنيون يتداولون فيديو وصورا لسقوط جسم بإربد الحدودية مع سوريا يرجح أنه من بقايا طائرة إسرائيلية (صور)

تداول مستخدمون أردنيون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط جسم معدني يرجح أنه من بقايا طائرة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، اليوم السبت.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول والصور جسما معدنيا سقطت في قرية ملكا بمحافظة إربد الأردنية، الحدودية مع سوريا، قال مستخدمو مواقع التواصل إنه "بقايا الطائرة الإسرائيلية التي تعرضت لصواريخ من الجانب السوري، اليوم".

وبعضهم قال إن هذه بقايا صواريخ البتشورا التي اطلقت على الطائرات الإسرائيلية، وقد سقطت فوق الأردن.

ولم تصّرح الجهات المختصة الأردنية بهذا الخصوص، وأكدت مصادر مطلعة لوكالة سبوتنيك "لم تصرح الجهات المختصة عن أي شيء يخص هذا الموضوع".

فيما نقل بيان صادر عن الأمن العام عن مصدر أمني أردني، قوله اليوم السبت، إن "الأجهزة المختصة تتعامل الآن مع أجزاء من جسم عسكري سقط في منطقة خالية من السكان في بلدة ملكا في محافظة إربد (بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية) ولم يعرف مصدرها لغاية الآن".

وأضاف المصدر "لم تسجل أية إصابات تذكر جراء سقوط تلك الأجزاء وما زالت الأجهزة المعنية تتعامل معها بعد عزل المنطقة لتحديد ماهيتها ونوعها".

وكان التلفزيون الرسمي السوري أكد صباح اليوم السبت أن "المضادات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد استهدف مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى والجنوبية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"، متابعا أن "أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".