العراق يقطع أمل نمو إرهاب ممسوخ

قطع العراق، بتنسيق عال بين مختلف قطعات قواته في منظومة الدفاع الوطنية، عروق أمل حاول النمو بإرهاب جديد يضم وحوشا مسخت من البشر والدواعش الهاربين، تقطع الطرق للقتل وسفك رحيق الأرض في شمالي العاصمة، بغداد.

تواصل القوات الاتحادية العراقية، وبتنسيق هام مع قوات البيشمركة، وطيران الجيش، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، من تدمير المراحل الأولى لظهور الإرهاب الجديد في مناطق واقعة ضمن ما يطلق عليها "المتنازع عليها دستوريا ً بين بغداد وأربيل" في كركوك وصلاح الدين.

وكشف المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 10 شباط/فبراير، أخر تطورات القضاء على المجاميع الإرهابية وأوكارها وكهوفها في جبال حمرين ومناطق هامة تقع في شمال شرق البلاد.

وقال رسول موضحا ً:

إن العمليات هي، تفتيش وفرض النظام في قضائي، الطوز خورماتو "التابع لمحافظة صلاح الدين"، وداقوق "على بعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك"، شمالي بغداد، هذه المناطق يتواجد فيها خلايا نائمة للتنظيم الإرهابي وأيضا ضمن هذه الخلايا النائمة ما يسمون أنفسهم "جماعة الرايات البيضاء".

وأوضح رسول، أن العملية تستهدف القضاء على هذه الخلايا النائمة بشكل كامل، مشيرا ً إلى أن القطعات التي اشتركت بهذه العملية هي قطعات: الجيش — الفرقة المدرعة التاسعة، وأيضا فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، وبعض قوات الحشد الشعبي، وبغطاء جوي متمثل بطيران الجيش، وكذلك التحالف الدولي ضد الإرهاب.

قصف تمهيدي

ونوه رسول، إلى استهداف لأوكار التنظيم الإرهابي، شملت مستودعات أسلحة ومخازن، وكذلك مستودعات دعم لوجستي ومغارات أو ما يسمى كهوف في جبال حمرين — وأكثر من 60 هدف تم استهدافه من قبل طيران التحالف الدولي، قبل بدء عملية التفتيش والتطهير.

وأفاد رسول، بإن الضربات التي سددها طيران التحالف على الأهداف للخلايا النائمة، كانت موفقة وناجحة، أسفر عنها أيضا ً قتلى بصفوف التنظيم الإرهابي.

© REUTERS/ Thaier Al-Sudani القوات العراقية تستعين بدبابة غير نمطية

جهد فتاك

وأكد رسول، أن هذه العملية مستمرة وفق معلومات استخباراتية من الأجهزة العراقية — وكل هذه المناطق سواء المناطق الجبلية أو الصحراوية متابعة حسب الجهد الاستخباراتي، واجب القوات أن تقوم بعمليات تفتيش وإعادة الأمن والنظام والقضاء على الخلايا النائمة، قائلا ً "لن نسمح لأي جهة أو تنظيم أو خلايا نائمة من أن تلتقط أنفاسها مرة ثانية وتنفذ عمليات تجاه المواطنين والمدن".

سبوتنيك: هل تم القضاء على هذه الخلايا النائمة وما يسمون "الرايات البيضاء"، بالكامل في جبال حمرين وداقوق، والطوز؟

رسول: نحن انطلقنا بعدة محاور واتجاهات، وحققت القطاعات أهدافها التي وضعت من قبل قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش المناطق والقرى التي ترتبط بقضائي الطوز، وداقوق، وأيضا تم قتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، وتفكيك عدد من السيارات المفخخة التي تركها التنظيم، مع تدمير مستودعات الأسلحة والدعم اللوجستي.

— نعتقد أن هذه العملية كانت مهمة، أيضا ً نعمل من اجل أن نؤمن المناطق من القصف بالهونات والنيران تجاه المواطنين، وقطعاتنا وصلت طبعاً بالتنسيق مع قوات البيشمركة، وكانت خطة دقيقة الغاية منها تدمير كل هذه الخلايا.

وتدارك رسول، لكن لا زلنا، مستمرين في متابعة وملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أي مكان يتم تحديده من قبل الجهد الاستخباراتي للقضاء عليهم.

وحول ما إذا سيكون هناك انتشار مشترك للقوات الاتحادية "الجيش والشرطة"، والبيشمركة في المناطق المذكورة بعد تطهيرها بالكامل من خلايا الإرهاب، أخبرنا رسول، أن البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقية، ولدينا تنسيق معها بخصوص الخطة التي وضعتها القوات للتفتيش وبسط الأمن والنظام، والأمر متروك لتقديرات القيادة العسكرية العراقية بمن سيمسك الأرض ويعيد الانتشار في تلك المناطق.

ولخص لنا العميد، تفاصيل ما يطلقون على أنفسهم "جماعة الرايات البيضاء"، وما إذا كان هناك تواجد لهم في محافظة الأنبار ثلث مساحة العراق، غربا ً، مبينا ً:

— لنعطي وصف ما يطلق عليهم الرايات البيضاء، هم يتخذون عدة مجاميع، أعدادهم تتراوح من (500-600) عنصراً يتواجدون في السلسلة الجبلية والأراضي التابعة لإقليم كردستان، هذه المجموعة قسم من عناصرها هم من الخارجين عن القانون ومنهم كانوا يعملون "قطاع طرق"، ومستفيدين من القيام من عملية تهريب النفط والسلاح وما شابه ذلك، بالإضافة إلى انضمام عدد من عناصر تنظيم "داعش" لهم بعدما فروا من معارك التحرير التي خاضتها قطعاتنا، وهم يتواجدون في تلك المناطق فقط، وقطعتانا باشرت في القضاء عليهم بالكامل.

وأكمل رسول، أما الرمادي مركز محافظة الأنبار، هي سيطرة قطعاتنا ومتواجدة وتعمل على بسط الأمن والنظام، ولدينا عمليات تفتيش وإعادة الأمن في المناطق الصحراوية "صحراء الأنبار"، مثلما جرى قبل أيام في الصحراء الغربية التي باتجاه الحدود العراقية —السعودية، أيضا استطعنا من تدمير أوكار ومضافات وقتل أعداد من عناصر التنظيم الإرهابي.

وأختتم المتحدث الرسمي بإسم العمليات المشتركة العراقية، حديثه بعبارة:

"أنا أشرت في كلامي قبل قليل، لن نترك أي منطقة يتواجد فيها عناصر التنظيم الإرهابي، وسنتابعها بشكل مستمر".

حصيلة

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني، وتلقته مراسلتنا في العراق، الأربعاء الماضي، 7 فبراير، حصيلة خسائر الإرهاب وخلاياه النائمة في شرقي قضاء الطوز خورماتو، شمال شرق البلاد.

وأوضحت القيادة، بعد أن شرعت قواتنا الأمنية في ساعات الصباح الأولى من الأربعاء الماضي، بعملية تفتيش شرقي قضاء طوز خورماتو والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، تمكنت قواتنا الأمنية والمتمثلة بقطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة الرد السريع والقطعات المتجحفلة معها وقوات الحشد الشعبي بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات البيشمركة من تفتيش 5 قرى.

جرى تفتيش القرى الخمس، من قبل قوات الرد السريع وقوات الحشد العاملة معها بمسافة 150 كم2، في حين تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الحشد العاملة معها من تفتيش 12 قرية بمسافة 600 كم2.

وأسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها قوات الرد السريع والقطعات المتجحفلة معها خلال يومها الأول عن قتل إرهابيين إثنين وتفكيك 7 عبوات ناسفة والعثور على ما تسمى مضافة تضم عبوات ناسفة ومخبأ شقياً بداخله عجلة مفخخة وسلاحاً متوسطا Bkc، ومقراً لعصابات "داعش" يحتوي تجهيزات عسكرية و 3 أحزمة ناسفة.

وتابعت القيادة، كما نتج عن عملية التفتيش السيطرة على حقلين للنفط تضمان ٤ آبار وبناية مقر شركة نفط، هذا وتمكنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الحشد العاملة معها من العثور على عجلة مفخخة تم تفجيرها تحت السيطرة، ومازالت العمليات مستمرة.