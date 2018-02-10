كارثة...توقف جريان نهر دجلة ومطالبة الحكومة بالتدخل فورا

أعلن قضاء مدينة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوبي العراق، السبت، عن توقف جريان نهر دجلة في القضاء، محذرا من كارثة تهدد حياة المواطنين.

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic القوات العراقية تتقدم نحو نهر دجلة في الموصل

وقال قائممقام القضاء، أحمد عباس، في تصريحات إللى موقع قناة " السومرية " العراقية، إن "محطات المياه في قضاء المجر الكبير وقضاء قلعة صالح وناحيتي العدل والخير وعشرات القرى توقفت بشكل بشكل تام"، مضيفا: "ذلك جاء بسبب توقف نهر دجلة عن الجريان".

وحذر عباس من "كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين"، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ"التدخل الفوري لإنقاذهم".

وكان قائممقام المجر بمحافظة ميسان أحمد عباس، قد أعلن في الأول من كانون الأول/يناير الماضي، عن توقف ضخ الماء إلى القضاء، فيما طالب بزيادة منسوب مياه نهر دجلة "الذي جف تماما".

وينبع نهر دجلة، من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا ويمر في سوريا 50 كم في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فشخابور.

ويصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى.

ويلتقي دجلة مع نهر الفرات عند القرنة جنوبي العراق بعد رحلته عبر أراضي العراق ليكونا معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، لكن مجرى الفرات تغير في الوقت الحاضر وأصبح يلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القريبة من البصرة، ويبلغ طول مجرى النهر حوالي 1,718 كيلومتر.