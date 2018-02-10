عمليات حلفاء سوريا: ادعاءات إسرائيل أن الطائرة دخلت المجال الجوي الفلسطيني كذب وافتراء

قال قائد غرفة عمليات حلفاء سوريا، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، إن ما أعلنته إسرائيل من أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها دخلت إلى "المجال الجوي الفلسطيني هو كذب وافتراء".

© AFP 2018/ Jack Guez الجيش الإسرائيلي: سوريا وإيران تلعبان بالنار ووجهتنا ليست نحو التصعيد

دمشق- سبوتنيك وأوضح أن الطائرات المسيرة كان لها دور كبير في تطهير المنطقة الشرقية من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن قائد غرفة العمليات أنه "فجر يوم السبت استهدفت الطائرات الإسرائيلية محطة طائرات مسيرة في مطار التيفور"، موضحا "طائراتنا المسيرة انطلقت من مطار التيفور ولكن باتجاه البادية السورية في مهمة اعتيادية لكشف بقايا خلايا داعش وتدميرهم، ووقت استهداف المحطة كانت لاتزال طائراتنا فوق مدينة السخنة باتجاه البادية".

وأضاف البيان "منظومة الطائرات المسيرة التي نملكها كان لها دور كبير في تطهير المنطقة الشرقية من تنظيم داعش".

وتابع البيان "ما قاله العدو الإسرائيلي إنهم كانوا المستهدفين وأن الطائرة دخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة هو كذب وافتراء وتضليل، والكيان الصهيوني يعلم تماما أنه فنيا يمكن للرادارات تحديد حركة الطائرات وهم يعلمون أنهم كاذبون في ادعاءاتهم".

واختتم البيان "هذا العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني من الآن وصاعدا لن يتم السكوت عنه وسيشهدون ردا قاسيا وجديا".