وزير الإعلام السوري: عدد من القنوات والإذاعات يتعرض للتشويش والمختصون يعملون لإعادة الوضع على ما كان

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وزير الإعلام السوري: عدد من القنوات والإذاعات يتعرض للتشويش والمختصون يعملون لإعادة الوضع على ما كان