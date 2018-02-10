رئيس مجلس الشورى السعودي يطالب بتطبيق "حد الحرابة" على الإرهابيين

سبوتنيك. وقال رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل شيخ إن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال.

وأضاف آل شيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش اجتماعات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء مجالس البرلمانات العربية، أن الإرهابيين يجب أن يطبق عليهم حد الحرابة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

© Sputnik. Rana Mamdouh رؤساء البرلمانات العربية يضعون وثيقة مشتركة لمكافحة الإرهاب

وطالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، بعمل إقليمي ودولي جماعي ومنظم لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدرته في محاربة الإرهاب.

ومن جانبه أشار رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إلى جهود دولته في مكافحة الإرهاب، وأكد على ضرورة رفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويعقد اليوم المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابرييل بالون، إضافة إلى بالو آلي رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، وبدور روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.