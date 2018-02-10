سقوط قذيفة على محيط فندق بدمشق ونشوب حريق في المكان... (فيديو)

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سانا" بسقوط قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية على محيط فندق داما روز ونشوب حريق في المكان، مضيفا أن فوج الإطفاء يعمل على إخماده.

وقالت وكالة "سانا" إن المجموعات المسلحة جددت خرقها اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف مدينة دمشق اليوم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

وبينت "سانا" أن فوج إطفاء دمشق يعمل على إخماد الحريق الذي نشب في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية.

وتعمد وحدات من الجيش السوري في كل مرة، ردا على هذه الاعتداءات، بتوجيه ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية تسفر في كل مرة عن تدمير تحصينات ومنصات لاطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة، بحسب "سانا".