طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

اخترقت الطائرات الإسرائيلية، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، الأجواء اللبنانية، وحلقت بالقرب من عدد من البلدات الحدودية.

© REUTERS/ Amir Cohen الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفا سوريا وإيرانيا داخل الأراضي السورية

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ، إن مراسلها في "صور" رصد تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء القرى والبلدات في القطاع الغربي في قضاء "صور".

وتابعت "كما شوهدت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بصورة مكثفة على كافة البلدات الغربية".

ويأتي هذا أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف-16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.