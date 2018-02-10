لبنان يعتزم التوجه لمجلس الأمن لإدانة وتحذير إسرائيل من استخدام أجوائه

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارات، التي شنّتها إسرائيل على سوريا فجر اليوم، السبت 10 فبراير/شباط، وأشارت إلى أنها ستقدم شكوى لمجلس الأمن لتحذر إسرائيل من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا.





وأضاف البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا".





وتابع البيان أن مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها".



