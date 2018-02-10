غياب رؤساء برلمانات 5 دول عربية عن مؤتمر البرلمان العربي

غاب رؤساء وممثلي برلمانات دول مصر والعراق ولبنان وجزر القمر عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة اليوم، لإصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وعقد المؤتمر، في تمام الثانية عشر ظهرا، بحضور كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابرييل بالون، إضافة إلى رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ورؤساء برلمانات الدول العربية.

وظهرت مقاعد رؤساء وممثلي برلمانات لبنان والعراق وجزر القمر شاغرة، شأنها شأن مقاعد رئيس وأعضاء البرلمان السوري المعلق عضويته في البرلمان منذ عام 2011.

وفي الوقت الذي ناقش فيه رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر اليوم، "التدخلات التركية في الشأن الداخلي المصري"، غاب رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، عن المؤتمر، وأناب وكيل البرلمان السيد الشريف بدلا منه.

وبرر الشريف في تصريحات لـ"سبوتنيك" غياب رئيس البرلمان المصري بحضوره اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس توقيت انعقاد المؤتمر.