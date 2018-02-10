الجيش يقضي على إرهابيين حاولوا الاعتداء على نقطة عسكرية بريف اللاذقية الشمالي

قضى الجيش السوري، اليوم السبت، على عناصر مجموعة وصفها بـ"الإرهابية" في تلة حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي البلاد، حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة".

دمشق — سبوتنيك . وأبلغ مصدر عسكري سوري، وكالة "سبوتنيك"، بأن المجموعة الإرهابية "كانت تحاول الهجوم على إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في تلة حدادة، وجرت اشتباكات بين قوات الجيش السوري والمجموعة الإرهابية أسفرت عن مقتل كامل أفراد المجموعة".

وبحسب اتفاق مناطق "تحفيف التصعيد" يعتبر هذا الهجوم من قبل المجموعات المسلحة خرقا للاتفاق الذي ترعاه بعض الدول الضامنة من بينها روسيا الاتحادية.

وتنتشر في بعض قرى ريف اللاذقية الشمالي تنظيمات تكفيرية تضم في صفوفها إرهابيين أجانب يتسللون عبر الحدود التركية بدعم من الحكومة التركية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق.