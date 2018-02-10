البرلمانات العربية تتصدى للإرهاب بـ 5 إجراءات

أثمر المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، إقرار رؤساء برلمانات الدول العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

سبوتنيك. تقوم الوثيقة على 5 محاور تعالج آليات وتدابير مكافحة الإرهاب وتضمنت، أولا الوقاية ومنع أسباب وعوامل انتشار الإرهاب، ثم منع ومكافحة الإرهاب، وضمان حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون، إضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بمنع ومكافحة الإرهاب، وأخيرا تفعيل آليات لتنفيذ الوثيقة في جميع الدول العربية.

© AFP 2018/ غياب رؤساء برلمانات 5 دول عربية عن مؤتمر البرلمان العربي

من جانبه حدد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، هدف الوثيقة، في تضافر جهود الأمة العربية، شعوبا وحكومات، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وعميقة تعالج جذور المشكلة وتتعامل مع أبعادها الاجتماعية، والفكرية، والتربوية، والثقافية، والإعلامية، والتقنية، والاقتصادية، والسياسية، جنبا إلى جنب مع المواجهات الأمنية.

وقال السلمي خلال المؤتمر إن الوثيقة تعالج التحديات التي تواجه العرب عند مكافحة الإرهاب في ظل استمرار "إرهاب" إسرائيل، و"إنكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، فضلا عن رفضها الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل".