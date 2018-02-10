وحدات حماية الشعب الكردية تسقط مروحية تركية بريف عفرين

أسقطت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، مروحية حربية تركية فوق بلدة راجو بريف عفرين شمال غربي سوريا.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN أردوغان يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

وقال مصدر بوحدات حماية الشعب الكردية لوكالة " سبوتنيك " إن "مقاتلي وحدات حماية الشعب أسقطوا مروحية عسكرية تركية من نوع (كوبرا ت 129) فوق قرية قده التابعة لبلدة راجو شمال عفرين بريف حلب شمال سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم خلال اجتماع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول، سقوط مروحية عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية في الشهر الماضي، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".